Самолет ВСУ, пытавшийся атаковать Новую Каховку, был сбит под Херсоном
Неподалеку от Херсона российские войска уничтожили самолет украинской армии. Об этом поступило сообщение из РИА Новости.
Как говорится в сообщении, под херсоном сбили вражеский самолет Су-25. Весь экипаж погиб. Удар был нанесен переносным ЗРК "Верба".
Сбитый самолет намеревался обстрелять Новую Каховку. Населенный пункт уже подвергался нападению украинской стороны в феврале этого года.
После нанесенных ударов тогда было разрушено здание школы.
Опубликовано: Храмова Оксана
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