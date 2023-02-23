Самолет ВСУ, пытавшийся атаковать Новую Каховку, был сбит под Херсоном

Неподалеку от Херсона российские войска уничтожили самолет украинской армии. Об этом поступило сообщение из РИА Новости.

Как говорится в сообщении, под херсоном сбили вражеский самолет Су-25. Весь экипаж погиб. Удар был нанесен переносным ЗРК "Верба".

Сбитый самолет намеревался обстрелять Новую Каховку. Населенный пункт уже подвергался нападению украинской стороны в феврале этого года.

После нанесенных ударов тогда было разрушено здание школы.