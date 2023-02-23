Илон Маск: Виктория Нуланд пытается усугубить конфликт на Украине
Американский бизнесмен считает заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд виновной в попытках обострения ситуации на Украине.
Об этом миллиардер сообщил в своем посте, опубликованном в Твиттере. Маск прокомментировал одобряющие высказывания Нуланд в поддержку Украины и ее намерений отвоевать Крым.
Предприниматель отметил, что конгрессвумен намеренно "разжигает" военный конфликт, более, чем кто-либо другой из политиков.
Виктория Нуланд ранее выступила с заявлением о том, что Белый дом поддерживает стремления Киева вернуть себе Крым и назвала крымские военные объекты "законными целями".
Опубликовано: Храмова Оксана
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