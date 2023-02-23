Илон Маск: Виктория Нуланд пытается усугубить конфликт на Украине

Американский бизнесмен считает заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд виновной в попытках обострения ситуации на Украине.

Об этом миллиардер сообщил в своем посте, опубликованном в Твиттере. Маск прокомментировал одобряющие высказывания Нуланд в поддержку Украины и ее намерений отвоевать Крым.

Предприниматель отметил, что конгрессвумен намеренно "разжигает" военный конфликт, более, чем кто-либо другой из политиков.

Виктория Нуланд ранее выступила с заявлением о том, что Белый дом поддерживает стремления Киева вернуть себе Крым и назвала крымские военные объекты "законными целями".