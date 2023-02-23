Пентагон опубликовал фото сбитого китайского шара, которое сделал самолет-разведчик за сутки до его уничтожения

Пилот U-2, летевший высоко над китайским аэростатом-шпионом, сфотографировал большой белый шар крупным планом всего за день до того, как ВВС сбили его у побережья Южной Каролины.

Это было сделано 3 февраля, когда воздушный шар «завис над центральной частью континентальной части США», согласно подписи, предоставленной министерством обороны США.

Пентагон опубликовал изображение в среду, через две недели после того, как воздушный шар попал в заголовки международных газет, после того, как он пересек материковую часть Соединенных Штатов.

Воздушный шар был сбит 4 февраля истребителем F-22, выпустившим ракету AIM-9X Sidewinder.

Удар был нанесен, когда воздушный шар уже не находился над землей, но все еще находился в территориальных водах США.



Используя подводные беспилотники, военные корабли и надувные суда, ВМС США проводят обширную операцию по сбору всех частей сбитого китайского воздушного шара-шпиона.

С 1950-х годов U-2 Dragon Lady использовался в качестве высотного самолета-разведчика США.

В прошлую пятницу Пентагон объявил, что корабли ВМС и подводные аппараты завершили подъем воздушного шара и его полезной нагрузки, которые развалились в Атлантическом океане.

Его полезная нагрузка была извлечена со дна океана и анализируется ФБР, заявила в среду пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.