Минобороны РФ: ВСУ планируют вооруженную провокацию против Приднестровья

Киев готовит вооруженную провокацию против Приднестровья. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В Минобороны РФ уверены в том, что украинская сторона силами ВСУ и "Азова" ведет подготовку к вооруженной провокации против Приднестровья.

Как сообщается в ведомстве, военная операция планируется в "ближайшее время", осуществлять ее будут "подразделениями вооруженных сил Украины, в том числе с привлечением националистического формирования "Азов".

О ситуации проинформировали в РИА Новости.