Минобороны РФ: штурмовик Су-25 ВКС России потерпел крушение в Белгородской области
2023-02-23 11:47
В Минобороны РФ сообщили, что штурмовик Су-25 ВКС России потерпел крушение в Белгородской области, есть погибший.
В четверг, 23 февраля 2023 года, пресс-служба Министерства обороны России сообщила о том, что возвращающийся на аэродром базирования после выполнения боевой задачи штурмовик Су-25 российских воздушно-космических сил потерпел крушение в Белгородской области.
В результате данного инцидента разрушений на земле нет, однако лётчик потерпевшего крушение бронированного дозвукового военного самолёта в безлюдной местности погиб.
Отмечается, что причиной крушения штурмовика Су-25 ВКС России могла стать техническая неисправность летательного аппарата.
Опубликовано: Диана Мудреченко