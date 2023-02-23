Минобороны РФ: штурмовик Су-25 ВКС России потерпел крушение в Белгородской области

В Минобороны РФ сообщили, что штурмовик Су-25 ВКС России потерпел крушение в Белгородской области, есть погибший.

В четверг, 23 февраля 2023 года, пресс-служба Министерства обороны России сообщила о том, что возвращающийся на аэродром базирования после выполнения боевой задачи штурмовик Су-25 российских воздушно-космических сил потерпел крушение в Белгородской области.

В результате данного инцидента разрушений на земле нет, однако лётчик потерпевшего крушение бронированного дозвукового военного самолёта в безлюдной местности погиб.

Отмечается, что причиной крушения штурмовика Су-25 ВКС России могла стать техническая неисправность летательного аппарата.