Марочко: Минобороны Украины отправляет на фронт работников военкоматов
2023-02-23 12:06
Андрей Марочко рассказал о нововведении в украинском оборонном ведомстве из-за неукомплектованности подразделений ВСУ на поле боя.
Днём 23 февраля офицер милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко со ссылкой на личного информатора рассказал о новом закрытом приказе Министерства обороны Украины, который обязывает сотрудником украинских военкоматов отправляться на поле боя из-за нехватки живой силы.
По данным Марочко, представители военкоматов будут распределены в различные бригады вооружённых сил Украины для последующей отправки на фронт.
Опубликовано: Ткачёв Андрей