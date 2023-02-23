Кулеба: ВСУ не применят западные истребители и ракеты для ударов по РФ

Дмитрий Кулеба пообещал, что украинские войска не станут использовать поставляемую Западом военную технику для нанесения ударов по России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал интервью британскому телеканалу Sky News, где публично заверил, что украинские военные не станут использовать западные дальнобойные ракеты и истребители для атак на российские территории, если США, Евросоюз и НАТО поставят такое оружие Киеву.

Вместе с тем Кулеба подчеркнул, что подразделения ВСУ смогут использовать западные боевые самолёты и ракеты с большим радиусом действия для "освобождения территорий", которые в Киеве считают своими.