Лукашенко дал интервью китайским СМИ – информагентству «Синьхуа» и Медиакорпорации Китая

В День защитника Отечества президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью представителям китайских СМИ – информагентству «Синьхуа» и Медиакорпорации Китая.

В четверг, 23 февраля 2023 года, пресс-служба президента Республики Беларусь на официальном веб-сайте сообщила о том, что Александр Лукашенко дал интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа» и Медиакорпорации Китая.

Отмечается, что в качестве интервьюеров выступили от информагентства «Синьхуа», являющегося самым влиятельным интернет-ресурсом Китая, глава корреспондентского пункта в Беларуси Лу Цзиньбо, от Медиакорпорации Китая, созданной в 2018 году на базе Центрального телевидения Китая, Народного радио и Международного радио КНР, ведущая программы «Разговор лидеров» Ли Тунтун.