Муж заставлял меня кормить новорожденную дочь грудью: я превратилась в рабыню

Грудное вскармливание моей дочки измотало меня, но муж возражал против смесей, утверждая, что у него нет на них денег.

Грудное вскармливание моей новорожденной дочери Аленки измотало меня. Она просила есть каждые пару часов и днем, и ночью. От нехватки сна я превратилась в зомби, пропал аппетит, я жила как на автопилоте. Поэтому стала вводить прикорм в виде смеси. Педиатр посоветовала мне покормить грудью еще месяц. Того же мнения был и мой муж.

Но я не выдерживала. В пять месяцев у дочки стали резаться зубы, и она травмировала ими мою грудь. Я, несмотря на протесты мужа, ввела прикорм, и Аленка стала к нему привыкать. Грудь зажила, и я стала чувствовать себя лучше.

Однажды после ночи любви, когда муж уже ушел на работу, я обнаружила, что ни коробки со смесью для ребенка, ни бутылочки нет на месте. Я позвонила мужу, и тот признался, что спрятал их, чтобы я снова начала кормить Аленку грудью, дескать, денег у него на смеси нет. Но на сей раз я не пошла на поводу у провокации. Когда муж вернулся, я сидела перед зеркалом и делала макияж, Аленка спала в кроватке, а на столе стояли упаковки со смесями и новые бутылочки.