Гинеколог заявил, что раз у меня не было секса, значит я полностью здорова, и выставил вон

В 17 лет я впервые пришла к гинекологу, а он меня выставил без осмотра, когда я сказала, что у меня еще не было секса.

В 17 лет я впервые сама пошла к гинекологу. Открываю дверь, захожу, и не успеваю присесть, как мне задают вопрос в лоб о том, как часто я занимаюсь сексом. Такая прямолинейность вогнала меня в краску, я же была совсем юной, почти подростком. Я ответила, что мне всего 17 лет, и интимной близости ни с кем у меня еще не было.

Ответ врача поразил до глубины души. Врач просто всучила мне в руки мою карточку, заявила, что раз секса у меня не было, значит я здорова. Все это происходило примерно в течение половины минуты, не больше.

До сих пор не знаю, как смотреть на эту ситуацию. Либо все проблемы со здоровьем возникают только из-за секса, либо что-то не так с квалификацией этого гинеколога. Это ирония, если что!