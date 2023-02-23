Моя бабушка в 72 года нашла себе мужа, переехала в другую страну, путешествует и счастлива

Старость только в нашей голове: это мне доказала моя бабушка, которая умудрилась выйти замуж и сменить место жительства в 72 года.

Вся наша семья по-доброму подтрунивала над моей 72-летней бабушкой, которая вдруг почувствовала себя молодой и активной, и стала изучать английский на курсах. Но потом нам стало не до шуток. Бабушка огорошила нас тем, что познакомилась с интересным мужчиной из Норвегии. Они стали переписываться и общаться.

Потом бабушкин ухажер приехал к ней в гости. Знакомить его с нами она отказалась, опасаясь, что мы снова будем над ней подшучивать. А потом через год мы узнали, что бабушка вышла за него замуж, и уехала в Норвегию.

Недавно молодожены нас навестили. Мы были в положительном шоке. Муж бабушки подтянутый моложавый мужчина, которого и стариком-то не назовешь. Бабушка похорошела, постройнела, загорела, стала модно одеваться и учить к английскому еще и норвежский язык. Они вместе путешествуют, и глядят друг на друга влюбленными глазами. Посидели с нами часик, и побежали по музеям. А мы остались в полном шоке!