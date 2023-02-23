ВС РФ уничтожили свыше 210 бойцов и склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении

В Минобороны России сообщили, что ВС РФ в ходе наступления уничтожили свыше 210 бойцов и склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении.

23 февраля официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга рассказал о ситуации на Донецком направлении, заявив, что солдаты армии России в ходе активных наступательных действий ликвидировали не менее 210 бойцов Вооружённых сил Украины.

Помимо прочего, на данном участке фронта за минувшие сутки спецоперации по защите Донбасса российскими войсками уничтожено 6 боевых бронированных машин, 4 автомобиля, установка РСЗО «Град» и гаубица Д-20 украинской стороны.

Кроме того, в окрестностях города Авдеевка ДНР служащими ВС РФ уничтожен склад боеприпасов ВСУ.