Гладков: ВСУ обстреляли село Вознесеновка в Белгородской области, повредив газовую трубу

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что бойцы ВСУ обстреляли село Вознесеновка, повредив газовую трубу на местном предприятии.

В четверг днём, 23 февраля 2023 года, губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале сообщил о том, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа попало под обстрел со стороны армии Украины.

Гладков уточнил, что в результате обстрела российского села бойцами Вооружённых сил Украины жертв и пострадавших среди мирных жителей Вознесеновки нет, но украинскими снарядами повреждена газовая труба на территории предприятия.

На месте происшествия находятся аварийные бригады, которые устраняют последствия «прилётов» со стороны ВСУ.