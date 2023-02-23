Гладков: ВСУ обстреляли село Вознесеновка в Белгородской области, повредив газовую трубу
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что бойцы ВСУ обстреляли село Вознесеновка, повредив газовую трубу на местном предприятии.
В четверг днём, 23 февраля 2023 года, губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале сообщил о том, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа попало под обстрел со стороны армии Украины.
Гладков уточнил, что в результате обстрела российского села бойцами Вооружённых сил Украины жертв и пострадавших среди мирных жителей Вознесеновки нет, но украинскими снарядами повреждена газовая труба на территории предприятия.
На месте происшествия находятся аварийные бригады, которые устраняют последствия «прилётов» со стороны ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Наталья Гончарова
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