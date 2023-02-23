Le Temps: Кассис объявил о начале переговоров по Украине в Женеве

Лидер швейцарского МИДа Иньяцио Кассис утверждает, что в Женеве стартовали переговоры по украинскому конфликту.

Вечером четверга издание Le Temps опубликовало интервью с министром иностранных дел Женевы Иньяцио Кассисом, который публично заявил, что в Женеве начались переговоры по мирному урегулированию в Украине, которые в данный момент ведутся осторожно и не на высочайшем уровне.

Также 23 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что сегодня или завтра глава Китая Си Цзиньпин выступит с мирной речью по Украине.