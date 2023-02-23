Вертолёт с министром спорта Ирана потерпел крушение на юге страны

23 февраля вертолёт с иранским министром спорта на борту разбился в южных территориях государства.

Днём 23 февраля стало известно, что вертолёт, на котором находился глава иранского Министерства спорта Сейед Хамид Саджади Хазаве, потерпел крушение на юге Ирана. Местные журналисты уведомляют, что Хазаве остался жив, и в настоящий момент политик госпитализирован для обследования и оказания помощи.

Известно, что в этот четверг на территории Валуйского районного округа Белгородской области России потерпел крушение истребитель Су-25 Минобороны РФ, в результате чего пилот воздушного судна скончался.