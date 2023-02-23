Российские отряды добровольцев ликвидировали порядка 210 украинских солдат по данным Минобороны России.

23 февраля спикер Министерства обороны России по вопросам спецоперации Игорь Конашенков уведомил, что за сутки ведения СВО успешное наступление российских добровольческих штурмовых отрядов на Донецком участке фронта стало причиной гибели 210 украинских солдат.

Известно, что штурвомиков в наступательной операции прикрывали подразделения военно-воздушных сил из Псково и артиллеристы российской группировки войск "Юг". Также в ведомстве сообщили о ликвидации одной РСЗО "Град", шести бронеавтомобилей и украинской гаубицы "Д-20" на Донецком направлении.