Изменение климата быстрыми темпами сокращает знаменитое итальянское озеро Комо

Итальянское озеро Комо славится своей природной красотой и пользуется огромной популярностью у иностранных туристов, особенно американцев.

Красота озера Комо известна во всем мире. Его прославляли в искусстве такие, как Леонардо да Винчи и Вергилий.

У голливудской иконы Джорджа Клуни даже есть вилла 18 века на живописных берегах озера.

Но, хотя буколическое направление пережило века, оно не может избежать последствий изменения климата.

Благодаря безупречным природным чудесам и гламурным отелям Белладжио озеро в северной Италии уже давно стало синонимом светской жизни.

Но если присмотреться, уровень воды никогда не был таким низким.

Когда озеро отступает, основание горы вдоль ее берега начинает разрушаться, потому что нет воды, которая помогает камням оставаться на месте.

Истощение водных ресурсов также приводит к гибели рыбы.

Местному правительству пришлось создавать два рыбных питомника, чтобы попытаться пополнить запасы видов, находящихся в опасности.

Уильям Кавадини, глава местной рыболовной ассоциации:

Уровень рыбы примерно на 50% ниже, чем 10 лет назад. Мы уже потеряли Альбореллу. Это была маленькая рыбка, очень известная в Комо. Теперь она полностью исчезла.

Из-за глобального потепления ледников почти не осталось. Об этом рассказал геолог Мишель Коми, который вырос в домике недалеко от основания ледника.

По словам Коми, с конца 1800-х годов ледник Феллария потерял две трети своей общей массы - в среднем более 20 футов в год.

Феллария не одинока. Почти каждый ледник в мире тает с рекордной скоростью и угрожает снабжению водой мест внизу.

Как объяснил Коми, проблема начинается в горах, затем в озере, затем на равнинах. В изменении климата нет ничего локального, все глобально.

Комо - лишь одно из многих озер в регионе, сталкивающихся с теми же проблемами из-за неблагоприятный климатических изменений.