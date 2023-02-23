Газманов пригрозил опубликовать список личностей, не пропускающих в эфир композиции о спецоперации
Исполнитель Олег Газаманов возмущен тем фактом, что репертуар многих радиостанций и музыкальных каналов такой же, как и до спецоперации.
Певец Олег Газманов стал гостем передачи Алены Жигаловой на Ютубе "Алена, блин!".
В ходе общения артист возмутился тем фактом, что наши радио- и телеканалы не пропускают в эфир патриотические композиции.
Музыкант заметил, что у него уже имеется "список" личностей, которые не желают пропускать в эфир песни в поддержку участников СВО.
Газманов пригрозил опубликовать имена этих людей, так как соотечественники должны знать их.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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