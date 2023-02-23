Газманов пригрозил опубликовать список личностей, не пропускающих в эфир композиции о спецоперации

Исполнитель Олег Газаманов возмущен тем фактом, что репертуар многих радиостанций и музыкальных каналов такой же, как и до спецоперации.

Певец Олег Газманов стал гостем передачи Алены Жигаловой на Ютубе "Алена, блин!".

В ходе общения артист возмутился тем фактом, что наши радио- и телеканалы не пропускают в эфир патриотические композиции.

Музыкант заметил, что у него уже имеется "список" личностей, которые не желают пропускать в эфир песни в поддержку участников СВО.

Газманов пригрозил опубликовать имена этих людей, так как соотечественники должны знать их.