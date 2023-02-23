Похищенная китаянка сбежала после того, как ее заперли в собачьей клетке на 20 дней на Филиппинах

28-летняя женщина из Шанхая была похищена ради получения выкупа и на 20 дней заперта в собачьей клетке в Батангасе, Филиппины.

28-летняя женщина из Шанхая, чье имя не разглашается в целях безопасности, была на ночной прогулке с подругой, когда ее похитили в городе Анджелес, Пампанга.

Затем она была задержана в доме в Барангай Алангилан, город Батангас, почти на три недели, прежде чем ей удалось сбежать.

Парень женщины сообщил полиции, что ее похитили в белой Toyota Fortuner двое граждан Китая и филиппинец.

Затем женщину на 20 дней заперли в собачьей клетке. Похитители отправили ее парню видео, на котором видно, как женщину избивают бейсбольной битой.

Он подал заявление в полицию и сказал, что подозреваемые потребовали выкуп в размере 200 000 долларов за ее свободу.

Неясно, как жертва сбежала от своих похитителей. Однако полиция нашла ее в круглосуточном магазине после того, как она обратилась за помощью к своей семье.

Власти провели обыск в доме похитителей, но подозреваемые уже сбежали.

Сообщается, что полиция обнаружила тесную клетку, в которой женщину держали в заложниках с подушками и красным ведром.

Некоторые подозреваемые уже установлены, но информация о них не разглашается.

Хосе Меленсио Нартатес-младший, начальник регионального отделения полиции 4A, поблагодарил сотрудников полицейского участка города Батангас за своевременно оказанную помощь.

Историю похищенной девушки рассказали в NextShark.