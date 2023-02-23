Коллекционер сувенирных клоунов оказался родственником настоящего графа

Покупатель сувенирного магазина, скупавший в огромном количестве фигурки клоунов, оказался близким родственником британского аристократа.

Года два назад мне довелось поработать продавцом в магазине сувениров, где продавались дорогостоящие экземпляры. Позволить их купить мог не каждый. Меня удивлял наш один постоянный покупатель. Это был скромный на вид, зрелый мужчина по профессии врач.

Он покупал у нас только один тип статуэток: фарфоровых клоунов, но делал это с размахом. Приобретал все, что видел: от миниатюрных фигурок за одну-две тысячи рублей до полуметровых, стоимость которых могла доходить до десятков тысяч. Мне стало интересно, зачем ему такое количество клоунов.

Мужчина рассказал, что покупает их для своей дочери. На мой вопрос, где он их хранит тот ответил, что в родовом поместье в Великобритании у нее для ее коллекции выделены отдельные апартаменты. Оказалось, девушка, учась в Англии, познакомилась с настоящим графом, и вышла за него замуж. Так что внук моего покупателя настоящий британский аристократ.