Папа отучил меня бояться страшных снов, когда я была маленькой, тем, что рисовал их для меня

В детстве мне часто снились страшные сны, я не могла больше заснуть, и бежала к папе, а он придумал оригинальный способ, чтобы я больше не боялась.

Когда я была маленькой, меня часто одолевали страшные сны. Когда они мне снились, я буквально тряслась от страха, и не могла больше спать. Тогда я бежала в мастерскую к своему папе. Он был архитектором, но в свободное от работы время расслаблялся тем, что рисовал картины красками.

Я забиралась в папино кресло, укутывалась пледом, и рассказывала папе о том, какой ужасный сон мне приснился. Я описывала каких-то жутких существ, а он рисовал их с моих слов. После того, как я заканчивала рассказ, папа показывал мне свой рисунок.

Сначала я возмущалась, потому что на меня с картинки неизменно смотрела какая-нибудь миленькая, и совсем не страшная мордочка. Я говорила, что она совсем не похожа на приснившееся мне чудовище. Тогда папа удивленно вскидывал брови, и просил описать его еще раз. И как только я пробовала это сделать, оказывалось, что я уже и не помню того, что меня испугало во сне.