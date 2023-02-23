Кристина и Роман Павловски сбежали от Сталина и Гитлера и превратились в охотников на крокодилов

В 1957 году Кристина и Роман Павловски, австралийские охотники обнародовали снимок самого большого подстреленного крокодила.

Кристина Павловски прославилась тем, что подстрелила самого большого крокодила в истории. Случилось это на реке Норман в Австралии. Его вес достигал нескольких тонн а длина восемь с лишним метров. Впоследствии охотница сожалела, что пришлось подстрелить такую величественную рептилию.

На тот момент Кристина была разведенной матерью троих детей. До того, как встретить своего мужа Романа, который разделил ее страсть к охоте, ей довелось бежать из сталинских лагерей, куда угодила ее семья, когда часть Польши отдали СССР, выйти замуж, родить троих детей, перебраться из Европы в Австралию и развестись.

Роман тоже был поляком, и тоже бежал из лагеря, только из гитлеровского в Словакии. После войны он перебрался в Австралию, где стал золотоискателем. Случайно он со своей собакой оказался в городке Перт, где Кристина владела гостиницей. Они поженились через неделю после знакомства, и сразу начали колесить по всему континенту в поисках приключений.