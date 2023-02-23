Даг Линдсей проспал 11 лет пока не нашел причину своего недуга, и не придумал план лечения

Дагу Линдсей передалась по наследству болезнь щитовидки, из-за которой он постоянно спал, делая перерывы только на то, чтобы поесть и сходить по нужде.

В 21 год Даг Линдсей, будучи студентом внезапно почувствовал сильный прилив слабости, и понял, что ему передалась болезнь матери и тетки, из-за которой те не могли даже вставать с постели. Ему пришлось бросить учебу и мечты о карьере. 22 часа в сутки он проводил в постели, не в силах встать. Медицинские обследования ничего не давали, и врачи не могли ему помочь.

Даг решил не сдаваться. Он штудировал учебники по эндокринологии, и выяснил,что проблема может быть не в щитовидке, а в надпочечниках. Он поехал на конференцию, где сделал доклад по своему заболеванию, и его случаем заинтересовался профессор Сесил Коглан. Даг продолжил изучать заболевание, и понял,что причиной слабости может быть избыток адреналина, и ему поможет препарат левофед.

Принимая его Даг стал чувствовать себя лучше. Вместе с Когланом они продолжали искать причину недуга. В результате выяснилось, что природа избытка адреналина в том, что мозговое вещество в его надпочечниках разрослось и вело себя как новообразование. Найти хирурга, согласившегося провести операцию на надпочечниках оказалось возможно только в 2010 году. Им был ученый и врач из Бирмингема. Но инструкцию к операции составил сам Даг. К 2013 году он почти полностью поправился, закончил колледж Рокхерста, и продолжает изучение редких болезней.