Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев направил предложение о встрече официальному Пекину.

23 февраля британская газета The Guardian сообщила о том, что действующий президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом заявил о желании встретиться с политическим руководством Китая.

Зеленский утверждает, что киевский режим на уровне дипломатов направил соответствующее предложение официальному Пекину, чтобы обсудить предложенный китайской стороной план мира по Украине.