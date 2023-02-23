Экс-советник Пентагона Макгрегор посоветовал украинским военным вспомнить о хитростях Суворова
2023-02-23 21:24
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор напомнил, что у русской армии есть свои хитрости ведения боя.
Он рассказал, что Александр Суровов создавал огневую завесу, выставив на передовую множество стрелков.
Из-за этого противник не видел расположения атакующих сил, а когда понимал, где они находятся, было уже поздно.
Макгрегор считает, что если российская армия применит такую тактику против украинских военных, те не смогут понять, откуда произойдет атака из-за массированного артиллерийского огня.
Опубликовано: Светлана Репина