Борис Джонсон хочет стать генеральным секретарем НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании заявил, что будет претендовать на пост генерального секретаря НАТО.

Он отметил, что рассматривает себя как кандидата на эту хорошую и важную должность.

Джонсон заявил, что сейчас Альянс крепок, как никогда. Он также заявил, что не сомневается в членстве Украины в НАТО в будущем.

Ранее Борис Джонсон призвал Великобританию решиться на отправку Украине истребителей, о которых она просит.