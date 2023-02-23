Шольц: для Украины неразумно атаковать Россию полученным от Запада оружием

Канцлер Германии Олаф Шольц считает неразумным использование Украиной западного оружия для нанесения ударов по России.

По его словам, в любой ситуации необходимо сохранять разумных подход, в который не вписываются атаки на РФ с помощью переданного ВСУ оружия.

Шольц уточнил, что все стороны заранее согласились с тем, что западное оружие не будет использоваться Украиной в таких целях.

При этом он подчеркнул, что все действия Запада в рамках оказания помощи Украине являются допустимыми.