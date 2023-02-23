Пентагон: США не смогут передать Украине танки Abrams в ближайший год

Командующая сухопутными войсками американской армии Кристин Вормут заявила, что поставка танков Abrams на Украину займет больше года.

Она отметила, что этот вопрос невозможно решить за несколько дней, недель или месяцев, нужно значительно больше времени.

При этом она выразила надежду на то, что передать Украине такие боевые машины получится менее чем за полтора года.

Вормут уточнила, что США могут поставлять танки, созданные с нуля, или отремонтированные машины из своих запасов.