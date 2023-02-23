Командир ВСУ Мадьяр: обстановка под Артемовском ухудшилась в один момент

Командир ВСУ с позывными Мадьяр рассказал, что обстановка под Артемовском (Бахмутом) для украинских военных резко ухудшилась.

По его словам, солдаты ВСУ напуганы масштабным наступлением российской армии, которые окружают город.

Мадьяр сообщил, что на данный под контролем РФ уже находится трасса, связывающая Артемовск с Часовым Яром.

Он также отметил, что наиболее мощные бои сейчас идут в южной части города.