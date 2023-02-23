Польша выдворяет из страны белорусского военного атташе

Пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина сообщил, что белорусский военный атташе в ближайшее время покинет страну.

Польское агентство печати пишет, что такое решение было принято в ответ на выдворение из Беларуси офицера связи Погранслужбы Польши.

До этого Польша закрыла пункт пропуска «Бобровники» на границе с Беларусью.

Ранее также сообщалось, что Польша высылает трех белорусских дипломатов и ставит противотанковые ежи на границе с республикой.