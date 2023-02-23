Минобороны РФ: Киев активно готовится к вторжению в Приднестровье

Министерство обороны России обвинило Украину в намерениях совершить военное вторжение на территорию Приднестровской Молдавской республики.

В ночь на 24 февраля российское оборонное ведомство сообщило, что по приказу администрации Киева вооружённые силы Украины активизировали подготовку к военному вторжению на территорию Приднестровья. По данным Минобороны РФ, вторжение ВСУ на приднестровской территорию будет ответом на якобы наступление армии России из данной республики.

В Министерстве обороны утверждают, вторжение украинской армии в ПРМ угрожает российскому миротворческому контингенту в регионе, однако войска России адекватно отреагируют но провокацию Киева.