Минобороны РФ: Киев активно готовится к вторжению в Приднестровье

2023-02-23 23:59

Министерство обороны России обвинило Украину в намерениях совершить военное вторжение на территорию Приднестровской Молдавской республики.

В ночь на 24 февраля российское оборонное ведомство сообщило, что по приказу администрации Киева вооружённые силы Украины активизировали подготовку к военному вторжению на территорию Приднестровья. По данным Минобороны РФ, вторжение ВСУ на приднестровской территорию будет ответом на якобы наступление армии России из данной республики.

В Министерстве обороны утверждают, вторжение украинской армии в ПРМ угрожает российскому миротворческому контингенту в регионе, однако войска России адекватно отреагируют но провокацию Киева.

Опубликовано: Ткачёв Андрей








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