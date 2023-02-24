Минобороны России: Украина активизировала подготовку к вторжению в Приднестровье

Минобороны России сообщает, что украинские военные активизировали подготовку к вторжению в Приднестровье.

По информации ведомства, ВСУ намерены вторгнуться на эту территорию якобы в ответ на наступление с нее российских военных.

В МО уточняют, что рядом с границей Украины и Приднестровья собираются подразделения ВСУ, скапливается военная техника.

Кроме того, идет развертывание артиллерии, учащаются полеты украинских беспилотников, создается прямая угроза российском миротворческому контингенту в Приднестровье.