Лукашенко уверен в поддержке мирового сообщества в случае агрессии Украины против Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в случае агрессии со стороны Украины республика получит поддержку мирового сообщества.

Он подчеркнул, что Беларусь не хочет войны и не собирается нападать на украинцев, отметив, что его предки родились на Украине.

При этом Лукашенко заявил, что если в отношении Беларуси будет проявляться агрессия, республика даст на это ответ.

По его словам, в таком случае война приобретет совершенно иной характер, а белорусская армия будет отстаивать свою землю вместе с российскими военными.