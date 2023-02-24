WA: американцы платят ростом госдолга за экономическую победу Китая

Издание Washington Examiner пишет, что за время президентства Джо Байдена расходы США увеличились на 10 трлн долларов и оказались рекордными за 2 года.

При этом президент США не проводит реформы для усиления экономического роста, а призывает повысить потолок госдолга.

Пока США увеличивают налоги, экономика Китая укрепляется, и увеличение лимита американского госдолга станет настоящим подарком для Китая.

Авторы подчеркивают, что если Джо Байден будет продолжать такую политику, госдолг станет не по карману американцам, а Китай одержит экономическую победу.