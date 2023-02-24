Медведев: России предстоят тяжелые и нервные переговоры после окончания СВО
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России предстоят тяжёлые и нервные переговоры после окончания спецоперации по защите Донбасса.
24 февраля заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в личном Telegram-канале заявил о том, что в обозримом будущем России предстоят переговоры, которые, по мнению политика, «станут тяжёлыми и нервными».
Медведев пояснил свою позицию тем, что формальные участники переговоров со стороны киевского режима – одни, а фактические руководители – совсем другие, которые и будут принимать решение, находясь за океаном, мечтая «максимально ослабить Россию, надолго обескровить нас».
Российский политик подчеркнул факт того, что в руках данных фактических руководителей «поставки оружия Киеву и выделение денег на поддержание останков украинской экономики».
Опубликовано: Диана Мудреченко