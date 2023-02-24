Селена Гомес объявила об уходе из соцсетей, вернув себе титул королевы Instagram

Селена Гомес объявила об уходе из соцсетей, но перед этим она снова обошла Кайли Дженнер по числу подписчиков и вернула себе титул королевы Инстаграм.

Селена Гомес сообщила, что намерена сделать перерыв и уйти из социальных сетей. Об этом певица рассказала в ролике на ТикТок в четверг, после чего удалила свой профиль.

Селена объяснила, что просто хочет "отдохнуть от всего":

Я собираюсь немного отвлечься от социальных сетей, потому что это немного глупо. И мне 30, я слишком стара для этого.

В 2018 году Селена Гомес ушла из Инстаграм, после чего Кайли Дженнер заняла место самой популярной женщины.

В прошлом месяце актриса и певица вернулась в приложение и сразу вернула себе утерянный титул королевы Инстаграм.

Она обошла Кайли по числу подписчиков на целый миллион: у Кайли насчитывается 380 млн фанатов, у Селены - 381.

Возвращение Гомес произошло после забавной истории с бровями, когда ее поклонники решили, что Дженнер Кайли специально публично задела Селену Гомес.

Инцидент начался с того, что Селена показала свой макияж, имитирующий образ Беллы Хадид, сделав акцент на брови: "Я слишком часто ламинировала брови".

В тот же день появился видеоролик Дженнер, где она показывала свои брови, пояснив, что "случайно слишком сильно заламинировала свои брови".

Подписчики придали этому слишком большое значение. Но девушки быстро разобрались с ситуацией и мирно все разрешили.

Кайли Дженнер:

Это перебор. Никаких насмешек по отношению к Селене, и я не видела ее постов с бровями! Вы, ребята, делаете из мухи слона. Это глупо.

Селена Гомес:

Согласна с Кайли. Все это не нужно. Я фанатка Кайли!.

Как бы там ни было, получив обратно титул самой популярной женщины в Инстаграм, Селена Гомес достойно уходит из социальных сетей на неопределенный срок.

Планирует ли она туда возвращаться и когда именно, это пока неизвестно.