Старовойт: ВСУ выпустили 12 снарядов по селу Попово-Лежачи в Курской области

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что бойцы ВСУ выпустили 12 снарядов по селу Попово-Лежачи Глушковского района.

В пятницу днём, 24 февраля 2023 года, губернатор Курской области Роман Старовойт в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что бойцы подразделений Вооружённых сил Украины село Попово-Лежачи Глушковского района.

В результате 12 «прилётов» со стороны ВСУ в населённом пункте нарушено остекление здания сельсовета, в одном частном домовладении возник пожар, осколками украинских снарядов посечены постройки 9 жилых домов, есть частичное обрушение, разбиты окна, сломаны заборы.

Старовойт добавил, что в курском селе также отсутствует электроснабжение, на месте работают аварийные службы.