Западная пресса в годовщину начала СВО вовсю обсуждает новый пост в Telegram зампреда СНБО России Дмитрия Медведева.

«Медведев угрожает разгромить Украину до «границы Польши»», пишет сегодня Немецкое агентство печати.

Бывший глава Кремля в своем заявлении отметил, что границы, «которые угрожают нашей стране (России), должны «быть максимально отодвинуты», даже, если «они являются границами Польши».

Дмитрий Медведев считает, что за этим последовали бы жесткие переговоры с Украиной и Западом, результатом которых стало бы «какое-то соглашение».

Однако такое соглашение было бы без «фундаментальных договоренностей о реальных границах» и не было бы всеобъемлющей конструкцией безопасности для Европы.

«Вот почему так важно достичь всех целей военной спецоперации», — пишет Медведев.

Медведев, пользуясь русским языком, очевидно имел ввиду под «границами», угрожающие сегодня тенденции Запада по укреплению группировки НАТО в восточном направлении.