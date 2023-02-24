Рогов: ВСУ обстреляли автовокзал города Васильевка в Запорожской области

Владимир Рогов заявил, что бойцы ВСУ обстреляли из тяжёлых видов вооружения автовокзал города Васильевка в Запорожской области.

В пятницу днём, 24 февраля 2023 года, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что автовокзал города Васильевка в Запорожской области подвергся обстрелу из тяжёлых видов вооружения со стороны Вооружённых сил Украины.

В результате данного инцидента мирному жителю Васильевки оторвало ногу.

Рогов подчеркнул факт того, что вблизи данного объекта транспортной инфраструктуры никакой военной техники и личного состава Вооружённых сил Российской Федерации не было.