Житель Брянска поджег старый диван, не зная, что в нем лежало 1,5 миллиона рублей

Желание избавиться от старой мебели привело жителя Брянска к финансовым потерям: вместе с диваном он потерял почти полтора миллиона рублей.

Старый диван так раздражал жителя российского Брянска, что тот решил избавиться от него не совсем обычным способом. Не желая выбрасывать его в мусор, он поджег опротивевшую мебель.

Диван вспыхнул ярким пламенем. Как позже оказалось, вместе с ним вспыхнула и внушительная сумма денег. Оказалось, что супруга прятала в диван сбережения на покупку квартиры. Всего на момент сожжения дивана в семейной заначке лежало полтора миллиона рублей.

Супруг об этом не знал. Когда же парочка спохватилась, было уже поздно. большая часть наличности была повреждена настолько сильно, что сделать ничего было нельзя. Из всей суммы удалось спасти только 117,5 тысяч рублей.