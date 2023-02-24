В Эмиратах женщина потребовала развода из-за слишком сильной любви мужа

Сильная любовь мужчины может стать причиной для развода: дама из ОАЭ потребовала расторжения брака по этой причине.

Курьезный случай произошел в Объединенных Арабских Эмиратах. Женщина обратилась к адвокату с просьбой оформить развод со своим мужем. На вопрос о причинах ее решения она ответила, что это все из-за того, что муж слишком ее любит.

В качестве основания для расторжения брака она отметила, что ее супруг никогда не повышал на нее голос и соглашался с ее решениями. А в быту самостоятельно готовил еду, и делал уборку. Это обстоятельство и не устраивало женщину в браке.

Ее соотечественница также приняла решение о разводе, когда ее муж не выполнил обещание. Он сказал жене, что принесет ей гамбургер после того, как вернется с посиделок с друзьями. В полночь мужчина заявился домой без фастфуда. Это разозлило жену, она собрала вещи, ушла из дома, а потом обратилась в суд, чтобы развестись.