Небензя: Украина могла сохранить Крым и Донбасс
2023-02-24 22:00
Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза заявил, что Украина могла бы сохранить Крым и Донбасс.
По его словам, это произошло бы, если бы украинская сторона прислушалась к России, услышав чаяния.
Небензя уточнил, что для такого развития событий Украине не следовало идти войной на Донецк и Луганск.
Он считает, что в этом случае, а также при отсутствии угроз жителям Крыма со стороны Киева специальная операция не потребовалась бы.
Опубликовано: Светлана Репина