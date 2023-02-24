Небензя: Украина могла сохранить Крым и Донбасс

Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза заявил, что Украина могла бы сохранить Крым и Донбасс.

По его словам, это произошло бы, если бы украинская сторона прислушалась к России, услышав чаяния.

Небензя уточнил, что для такого развития событий Украине не следовало идти войной на Донецк и Луганск.

Он считает, что в этом случае, а также при отсутствии угроз жителям Крыма со стороны Киева специальная операция не потребовалась бы.