Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил Европу в военном психозе

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Европа попала во власть военного психоза, который не разделяют большинство стран мира.

Он отметил, что поставки оружия и бесконечные санкции не помогут достичь мира, который так нужен Украине.

Сийярто подчеркнул, что во многих государствах просто не понимают, для чего ЕС делает глобальную войну европейской.

По его словам, мир не поддерживает военный нарратив Европы, поскольку хочет мира и прекращения боевых действий.