Захарова обвинила Блинкена в незнании истории США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

В интервью CBS Mornings он заявил, что американцам не нравится, когда большая страна запугивает другое государство.

Захарова отметила, что если Блинкен представляет США, то должен знать историю хотя бы своей страны.

Она уточнила напомнила, что в свое время Соединенные Штаты напали на Ирак, предположив, что США могут считать эту страну недостаточно маленькой.