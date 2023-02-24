WSJ: Шольц и Макрон требуют от Зеленского переговоров с Россией
2023-02-24 23:40
Издание The Wall Street Journal пишет, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон призывают Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.
Сообщается, что о такой позиции они сообщили украинскому президенту во время его визита в Париж.
В качестве примера Макрон напомнил Зеленскому, что Франция достигла мира с Германией, несмотря на вражду во время Второй мировой войны.
Тем временем Зеленский заявил, что не намерен вести переговоры с Владимиром Путиным, поскольку ему не о чем с ним разговаривать.
Опубликовано: Светлана Репина