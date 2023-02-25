Представительство Швеции сообщило о согласовании Евросоюзом десятого пакета санкций против России

Представительство Швеции, которая сейчас является председателем Совета ЕС, сообщило о согласовании нового пакета санкций против России.

Согласно сообщению представительства, санкционный пакет включает жесткие ограничения на экспорт технологий и товаров двойного назначения.

Предусмотрен также санкции в отношении компании и граждан, распространяющих пропаганду и поддерживающих конфликт.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли согласовать десятый пакет санкций против России из-за несогласия Польши с исключением ограничений на российский каучук.