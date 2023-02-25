Российский разведчик: ВС РФ постепенно вытесняют ВСУ из Кременной
2023-02-25 01:35
Российский разведчик рассказал РИА Новости, что ВС РФ постепенно вытесняют ВСУ с позиций у Кременной в ЛНР.
По его словам, россияне постепенно продвигаются вперед в этой части Луганской народной республики.
Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что у Кременной складывается тяжелая ситуация.
Вместе с тем представители Западного военного округа рассказывают о продвижении и выходе штурмовых групп на рубежи.
Опубликовано: Светлана Репина