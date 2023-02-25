Российский разведчик: ВС РФ постепенно вытесняют ВСУ из Кременной

Российский разведчик рассказал РИА Новости, что ВС РФ постепенно вытесняют ВСУ с позиций у Кременной в ЛНР.

По его словам, россияне постепенно продвигаются вперед в этой части Луганской народной республики.

Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что у Кременной складывается тяжелая ситуация.

Вместе с тем представители Западного военного округа рассказывают о продвижении и выходе штурмовых групп на рубежи.