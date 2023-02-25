В Канаде начато расследование контрактов между McKinsey и правительством Трюдо

Управление генерального аудитора Канады, эквивалентное Счетной палате, расследует контракты, заключенные правительством Джастина Трюдо с консалтинговой фирмой McKinsey.

«Управление генерального аудитора проинформировало парламент о том, что аудит начался», — сказал пресс-секретарь Винсент Фригон.

Он добавил, что объем этой проверки еще не определен.

В последние месяцы консерваторы призвали провести расследование, чтобы пролить свет на эти контракты, которые, по их словам, значительно «умножились» с 2015 года, когда к власти пришла Либеральная партия с Джастином Трюдо.

Гарнет Дженуис, член парламента от консерваторов, недавно осудил огромные гонорары, выплаченные консультантам за семь лет, которые превысили 100 миллионов канадских долларов (69,5 миллиона евро).

Консервативная оппозиция также хочет прояснить связи между Джастином Трюдо и бывшим боссом McKinsey Домиником Бартоном, которые, по их оценке, являются близкими друзьями.

Доминик Бартон возглавлял McKinsey с 2009 по 2018 год, а с 2019 по 2021 год был послом Канады в Китае.