Зеленский сообщил о планах Киева по захвату территории Крыма

В пятницу президент Украины заявил о том, что ВСУ готовятся приступить к операции по возвращению Крыма.

Точные сроки приведения плана в действия президент Украины не назвал. Владимир Зеленский отметил моральную и боевую готовность ВСУ к наступлению.

По словам украинского лидера, сейчас ведется активная работа по формированию бригад наступления "разной категории и разного характера", наращивается вооружение, солдат отправляют на обучение, в том числе "на площадках других государств".

Об этом Зеленский рассказал во время пресс-конференции для представителей прессы.