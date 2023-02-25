Зеленский сообщил о планах Киева по захвату территории Крыма
В пятницу президент Украины заявил о том, что ВСУ готовятся приступить к операции по возвращению Крыма.
Точные сроки приведения плана в действия президент Украины не назвал. Владимир Зеленский отметил моральную и боевую готовность ВСУ к наступлению.
По словам украинского лидера, сейчас ведется активная работа по формированию бригад наступления "разной категории и разного характера", наращивается вооружение, солдат отправляют на обучение, в том числе "на площадках других государств".
Об этом Зеленский рассказал во время пресс-конференции для представителей прессы.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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