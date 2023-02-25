Импорт каменного угля в Германию увеличился на 8 процентов

Во время энергетического кризиса Германия в прошлом году импортировала большие объемы каменного угля.

Объем вырос на 8 процентов до 44,4 миллиона тонн, говорится в оценке Ассоциации импортеров угля.

Самым важным поставщиком была Россия с 13 миллионами тонн, что означало снижение на 37 процентов. Импорт российского угля в ЕС запрещен с августа из-за войны на Украине.

По данным Ассоциации, второй по важности страной-поставщиком были США с 9,4 млн тонн. Объем увеличился на 32 процента по сравнению с предыдущим годом. За ней следуют Колумбия и Австралия.

Из-за энергетического кризиса, вызванного отсутствием поставок газа из России, Германия использует больше угля для выработки электроэнергии и для этого вывела электростанции из резерва. Источник энергии также используется в производстве стали.

При сжигании угля образуется больше вредного для климата углекислого газа, чем при сжигании природного газа. Поэтому федеральное правительство стремится обеспечить газоснабжение и сократить использование угля.

